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воскресенье, 01 декабря 2019 12:37

Разведка сообщила о масштабных потерях боевиков

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Разведка сообщила о масштабных потерях боевиков
Российские войска потеряли 107 человек на Донбассе в ноябре Фото: glavcom.ua

В ноябре российский агрессор продолжал терять личный состав.

В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, сообщают в пресс-центре ООС.

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В ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. Украинский военным удалось ликвидировать 41 оккупанта. Еще 66 составляют санитарные потери врага.

30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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