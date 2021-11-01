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понедельник, 01 ноября 2021 18:00

Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам

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Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам
Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск РФ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительного переброса российских подразделений, вооружения или военной техники к государственной границе.

Сообщение о наращивании вооруженных сил РФ в украинском направлении является элементом информационно-психологических действий, сообщает пресс-служба Минобороны.

"На 1 ноября дополнительной передислокации российских подразделений или военной техники не зафиксировали", - говорится в сообщении.

Военная разведка постоянно наблюдает за действиями войск государства-агрессора и изменениями их численности вблизи украинской границы.

"Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и интернете факты наращивания группировок вооруженных сил РФ является плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений", - считают в пресс-службе.

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31 октября издание The Washington Post сообщило, что россияне вновь стягивают войска к украинским границам. Это усилило возникшие в апреле опасения, когда страны Запада призвали Россию отвести военных от украинской границы.

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