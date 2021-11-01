Разведка проверила информацию о стягивании войск РФ к госграницам

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительного переброса российских подразделений, вооружения или военной техники к государственной границе.
Сообщение о наращивании вооруженных сил РФ в украинском направлении является элементом информационно-психологических действий, сообщает пресс-служба Минобороны.
"На 1 ноября дополнительной передислокации российских подразделений или военной техники не зафиксировали", - говорится в сообщении.
Военная разведка постоянно наблюдает за действиями войск государства-агрессора и изменениями их численности вблизи украинской границы.
"Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и интернете факты наращивания группировок вооруженных сил РФ является плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений", - считают в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 93-я бригада показала место гибели сержанта Георгия Халикова
31 октября издание The Washington Post сообщило, что россияне вновь стягивают войска к украинским границам. Это усилило возникшие в апреле опасения, когда страны Запада призвали Россию отвести военных от украинской границы.
Комментарии