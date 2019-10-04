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Разведение войск в Золотом: полиция усилит патрулирование

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Разведение войск в Золотом: полиция усилит патрулирование
Полиция усилит патрулирование Золотого Луганской области / фото: Ua Донбасс

Полиция Украина усилила свое присутствие в Золотом Луганской области.

К 17 сотрудникам, которые сейчас работают в отделении полиции населенного пункта Золотое-4, добавят еще 19 человек. В зоне разведения находятся 122 дома, сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян, пишет Громадське

По его словам, город Золотое патрулирует спецподразделение патрульной службы полиции "Свитязь".

Троян накануне разведения сил встретился с местными жителями и заверил, что Нацполиция останется в Золотом-4.

При этом он отметил, что объем территории, который придется контролировать без присутствия украинских военных, вдвое больше, чем в Станице Луганской.

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"Там перед позициями ВСУ оказались 74 дома. Понимаю, что многие нагнетают, но никто никого не бросит", - заявил Троян.

В Золотое Луганской области прибыли ветераны ООС с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

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