Разведение в Золотом практически завершено – Минобороны

Освобожденную военными территорию контролирует МВД. Фото: pravda.com.ua

В Золотом Луганской области практически завершилось разведения войск.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве.

"Сейчас оно практически завершено. Территория находится под контролем Министерства внутренних дел. МВД постоянно дает нам отчеты, каким образом это происходит. Это абсолютно безопасная территория. Они это гарантируют", - сказал Загороднюк.

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На линии фронта на Донбассе разводят силы. Представители ОБСЕ подтвердили, что разведение началось в 12:00 в районе населенного пункта Золотое-4. Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней. Согласно Минским договоренностям, это должна подтвердить миссия ОБСЕ. Накануне штаб ООС сообщил, что боевики обстреливали окраины Золотого. Теперь говорят, что обстрелы были не в зоне разведения. Следующим шагом должно быть разведение сил в районе Петровского. Прогнозировали, что оно начнется 4 ноября. Однако после обстрелов боевиков процесс думают отложить.