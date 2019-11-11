Разведение сил не помогло: путинские боевики продолжают обстрелы.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать силы ООС. Фото - Слово и Дело

10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили 4 военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет, сообщили в штабе ООС.

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С запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм били в районе Красногоровки и Песков. Из оружия меньших калибров накрыли позиции украинских военных еще вблизи 7 населенных пунктов.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

4 раненых бойцов - с 128-й горно-штурмовой бригады. Они ехали в грузовике, когда враг попал в нее противотанковой управляемой ракетой. Всего было сделано 2 пуска ПТУР.