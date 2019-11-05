Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками

Разведение в селе Петровское, что на оккупированной Луганщине перенесут на 8 октября из-за обстрелов боевиков.

Украинская сторона отправила в ОБСЕ соответствующие документы, касающиеся мероприятий на этом участке, пишет УНИАН.

Фото: Reuters

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На данный момент в населенном пункте Петровское уже находятся боевики, патрулирующих населенный пункт.

Несмотря на это министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что меры по разведению войск в Золотом завершено, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

В населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории 16-летний парень получил ранение из стрелкового оружия перед кафе. Происшествие произошло 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас, сообщается в отчете ОБСЕ.