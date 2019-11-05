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вторник, 05 ноября 2019 12:11

Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
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Разведение в селе Петровское, что на оккупированной Луганщине перенесут на 8 октября из-за обстрелов боевиков.

Украинская сторона отправила в ОБСЕ соответствующие документы, касающиеся мероприятий на этом участке, пишет УНИАН.

Перед разведением войск поселок Петровское заняли российские боевики
Фото: Reuters
Перед разведением войск поселок Петровское заняли российские боевики
Перед разведением войск поселок Петровское заняли российские боевики
Перед разведением войск поселок Петровское заняли российские боевики
Перед разведением войск поселок Петровское заняли российские боевики

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На данный момент в населенном пункте Петровское уже находятся боевики, патрулирующих населенный пункт.

Несмотря на это министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что меры по разведению войск в Золотом завершено, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

В населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории 16-летний парень получил ранение из стрелкового оружия перед кафе.

Происшествие произошло 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас, сообщается в отчете ОБСЕ.

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