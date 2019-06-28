Разоблачили еще один фейк о паспортах России

Российские пропагандисты распространяют фейки про радостных жителей оккупированного Донбасса, которые с нетерпением ждут паспортов России.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан разоблачил один из таких фейков на странице в Facebook.

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Он показал два фото, на которых одна женщина представленная владелицей российского паспорта уже во второй раз.

"Первое фото. 2019 год. Счастливая обладательница 1000-го паспорта российских оккупантов Лариса Лазаренко. Второе фото. 2017 год. Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов. Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - отметил Штефан.

Фото: apostrophe.ua

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