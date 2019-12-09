Рассказали о ситуации на Донбассе в день "нормандского саммита"

Боевики дважды обстреляли украинские позиции. Фото: Chesk

На Донбассе от начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ использовали стрелковое оружие, гранатометы и БМП, передает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а возле Березового - с автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не было.

По данным украинской разведки, боевики проводят интенсивные работы и совершенствуют передовые позиции, в частности, оборудуются новые огневые позиции.