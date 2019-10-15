Рассказали, куда чаще всего ездят жители ОРДЛО

Через российскую агрессию жители ОРДЛО вынуждены преодолевать трудный путь в Украину для того, чтобы получить пенсию. Фото: РБК

Чаще всего жители оккупированного Донбасса ездят на подконтрольную украинскому правительству территорию за деньгами и в гости.

Об этом говорится в в очередном отчете, подготовленном Международной организацией по миграции сообщают Донецкие новости.

По данным опроса 48% переселенцев, вернувшихся на оккупированный Донбасс, и 40% жителей оккупированных территорий раз в месяц, или чаще пересекают линию разграничения.

"Главными причинами текущего визита на подконтрольную Украины территорию как для ВПЧ, которые вернулись на неподконтрольную Украины территорию, так и для других жителей неподконтрольной Украины территории было посещение друзей и семьи (55% и 46% соответственно), а также получение выплат и снятия наличных (30% и 36% соответственно)", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Среди пострадавших - ребенок

Во втором квартале 2019 34% и 40% указали свою цель посещения как получение банковских услуг, 15% и 15% - ехали за лекарствами, 9% и 14% - за продуктами питания.

"При этом 27% жителей неподконтрольного украинской власти Донбасса сообщили, что не пересекали линию разграничения в течение последних трех месяцев, чтобы получить услуги или купить товары", - говорится в исследовании.

В Москве арестовали главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщил первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин. Он предположил, что арест может быть связан с тем, чтhttps://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_glavarya-dnr-pushilina-arestovali-v-moskve/932630о террористическая организация нанесла России экономический ущерб. Речь идет о долге Газпрома в $ 1 млрд.