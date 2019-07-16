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вторник, 16 июля 2019 15:14

Рассказали, как прошел день на передовой

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Рассказали, как прошел день на передовой
С начала дня террористы обстреляли украинцев 2 раза. Фото: РБК

За утро российские боевики обстреляли позиции украинских бойцов дважды.

Выпустили 12 мин, сообщает Минобороны.

На Луганском направлении враг выпустил 8 мин 82 калибра, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На Донецком направлении по позициям украинцев выпустили 11 мин 120 и 82 калибров.

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Потерь среди украинцев нет.

Украина договорилась с Россией об обмене несколькими пленными в течение месяца.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя ОП по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко после встречи советников глав государств "нормандского формата" в Минске.

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Дата
16
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