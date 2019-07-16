Рассказали, как прошел день на передовой

За утро российские боевики обстреляли позиции украинских бойцов дважды.
Выпустили 12 мин, сообщает Минобороны.
На Луганском направлении враг выпустил 8 мин 82 калибра, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
На Донецком направлении по позициям украинцев выпустили 11 мин 120 и 82 калибров.
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Потерь среди украинцев нет.
Украина договорилась с Россией об обмене несколькими пленными в течение месяца.
Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя ОП по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко после встречи советников глав государств "нормандского формата" в Минске.
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