Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков

2 БМП уничтожили украинские бойцы на Донбассе / скрин

В результате провокационных обстрелов российско-оккупационных войск подразделений ОС было принято решение об адекватном ответе противнику.

Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение 2 БМП противника, пишет в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - один.

Бой произошел на Светлодарском направлении.

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Украинские военные отвоевали у оккупантов новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли у боевиков. Об этом сообщил командир 46 батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина", подполковник Вячеслав Власенко.