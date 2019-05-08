Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков

В результате провокационных обстрелов российско-оккупационных войск подразделений ОС было принято решение об адекватном ответе противнику.
Результатом огня, по данным разведки, стало уничтожение 2 БМП противника, пишет в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - один.
Бой произошел на Светлодарском направлении.
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Украинские военные отвоевали у оккупантов новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли у боевиков.
Об этом сообщил командир 46 батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина", подполковник Вячеслав Власенко.
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