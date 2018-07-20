Раскритиковал главаря и исчез: в сети говорили о ликвидации Безлера

На нескольких паблик террористов ДНР появились сообщения о гибели одного из экс-главарей боевиков Игоря Безлер по прозвищу "Бес". Фото - Facebook

На нескольких пабликах террористов ДНР появились сообщения о гибели одного из экс-главарей боевиков Игоря Безлера по прозвищу "Бес". Он якобы несколько дней не появлялся на публике. Перед тем он приезжал на Донбасс и обозвал нынешнего главаря террористов Александра Захарченко "придурком".

Эта новость вызвала ажиотаж в сети.

"Земля железобетоном!", "Есть на свете справедливость!" - писали пользователи.

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Однако, выяснилось, что сообщение фейковое.

Украинские военные выразили надежду на то, что вскоре эта информация воплотится в жизнь.

48-летний Игорь Безлер по кличке "Бес" - российский полковник ГРУ. По достоверным данным, до 2002 года Безлер проходил службу в подразделениях ГРУ ГШ ВС РФ, закончил службу в звании подполковник. После этого был направлен в Украину. В феврале 2014 по Безлер был восстановлен связь со стороны сотрудников ГРУ ГШ ВС РФ. Для выполнения их указаний он уехал в Крым, где принимал участие в силовых акциях по захвату военных частей, органов власти и управления. В апреле 2014 Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы участвовал в захвате здания УСБУ в Донецкой области, а позже в захвате райотдела МВД Украины в городе Горловка.