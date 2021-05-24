Раненый военный и вражеские обстрелы: как прошли сутки на Донбассе

24 мая со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеского обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение, сообщили в штабе ООС. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья защитника удовлетворительное.

"Неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а возле населенного пункта Новогородское - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы. Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. В районе Старогнатовки наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 24 мая со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра недалеко от населенного пункта Невельское.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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16 мая вооруженные формирования РФ ударили по Екатериновке из реактивного пехотного огнемета. Такой вид оружия позволяет вести эффективный огонь на дальность до 600 м, а в месте взрыва – заряд боевой части взрывается, формируя огненное облако объемом 120 куб м. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.