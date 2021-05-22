Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев

Фото: МВД

Военная авиация Нацгвардии транспортировала тяжело раненного военного из Днепра в Киев.

Мужчина пострадал в результате вражеского обстрела вблизи Марьинки в Донецкой области, сообщает МВД.

Военные медики оказали ему первую помощь. Затем его эвакуировали для дальнейшего лечения в Днепропетровской областной клинической больницы имени Ивана Мечникова.

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"Самые лучшие специалисты больницы Мечникова предоставили Ярославу высококвалифицированную медицинскую помощь. Воина успешно прооперировали и доставили в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД", - говорится в сообщении.

22 мая российские наемники на Донбассе раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.