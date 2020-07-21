Раненный под Павлополем украинский военный скончался в госпитале - штаб ООС

Один военный погиб - штаб ООС. Фото: Reuters

Украинский военнослужащий, который 21 июля был ранен в Донбассе в районе с. Павлополь, умер в больнице от полученных осколочных ранений.

Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

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Так, штаб ООС информирует, что с начала суток, в результате обстрела со стороны боевиков один военный погиб, один получил ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации 21 июля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополь. Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов 2 наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.