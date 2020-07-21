Раненный под Павлополем украинский военный скончался в госпитале - штаб ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 3033
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 459
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 513
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1431
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3339
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
7
15
3
3
10
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
Видео
Все видео
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
Боевики говорят, что нашли тело убитого медика
Боевики говорят, что нашли тело убитого медика
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1260
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5103
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 54
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
вторник, 21 июля 2020 20:53

Раненный под Павлополем украинский военный скончался в госпитале - штаб ООС

  Комментировать
Раненный под Павлополем украинский военный скончался в госпитале - штаб ООС
Один военный погиб - штаб ООС. Фото: Reuters

Украинский военнослужащий, который 21 июля был ранен в Донбассе в районе с. Павлополь, умер в больнице от полученных осколочных ранений.

Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты в Донбассе ограничивают передвижения через КПВВ

Так, штаб ООС информирует, что с начала суток, в результате обстрела со стороны боевиков один военный погиб, один получил ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации 21 июля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополь. Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов 2 наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раненный под Павлополем украинский военный скончался в госпитале - штаб ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 28422
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 11520
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 10315
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 9252
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8631
Донбасс
Оккупанты поиздевались над телом военного медика
Оккупанты поиздевались над телом военного медика Просмотров: 1683
Боевики передали тело третьего погибшего украинца. До сегодняшнего дня он считался раненым
Боевики передали тело третьего погибшего украинца. До сегодняшнего дня он считался раненым Просмотров: 675
Боевики ранили украинских воинов - ВСУ достойно ответили
Боевики ранили украинских воинов - ВСУ достойно ответили Просмотров: 252
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 4032
На востоке погиб 26-летний морпех
На востоке погиб 26-летний морпех Просмотров: 351
Больше всего комментируют
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
3
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1
Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в ОПЗЖ
1
Доллар может резко пересечь новую отметку: эксперт объяснил причины
Голосов: 8874
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua