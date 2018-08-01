"Рай для охотников за металлом" - показали, как уничтожают Луганск

Фото: Реальная газета

Журналисты показали, что происходит на заброшенных предприятиях и в банках Луганска после того, как город стал временно неподконтрольным Украины.

"Дома пустуют, медленно превращаясь в добычу для охотников за цветным металлом. Все разграбили", - говорится в сюжете "Реальной газеты".

Туда также идут те, кто хочет получить информацию, в частности, личные данные местных жителей.

Документы, которые клиенты предоставляли банкам при заключении сделок, остались в заброшенных зданиях.

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По словам юриста, мошенники могут воспользоваться ими в корыстных целях.

Жители оккупированных российско-террористическими войсками Донецка и Луганская поделились фотографиями своих городов. Снимки пользователи разместили в российской соцсети "ВКонтакте".