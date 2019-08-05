"Рабочая молодежь ДНР" устроила БДСМ на фестивале

Фото: Депо

В так называемом ДНР на фестивале рабочей молодежи "Молодая Гвардия" в Зуевке устроили БДСМ-фотосессию.

С фото понятно, что участники фестиваля с надписями "раб", сидящих на винтажном ковре, и их дамы в черной униформе, передает Depo.Донбас.

"Пикантности фотографии добавляет плакат ВЛКСМ на заднем плане с надписью" Комсомольская путевка ", - говорится в сообщении.

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БДСМ - психосексуальная субкультура, основанная на обмене властью между партнерами, а также на принципах безопасности, добровольности и разумности.

В сети показали свежие фото оккупированного Донецка. На улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения. Соответствующие снимки в Twitter разместил журналист Денис Казанский.