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понедельник, 22 июля 2019 14:29

Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов

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Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
Сейчас в Северодонецке расположена военно-гражданская администрация. Фото: из открытых источников

Пять лет назад украинская армия освободила от российских террористов и боевиков Северодонецк и Попасную на Луганщине.

"Двадцатые числа июля 2014 навсегда запомнятся жителям Луганской области. Именно тогда подразделения сектора "А" начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкого агломерации", - сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

22 июля подразделения Национальной гвардии, ВСУ и добровольческих батальонов атаковали отряды бандформирований с двух сторон. Во второй половине дня две колонны сил АТО - одна со стороны Старой Красницы, а вторая - Варваровки, вошли в Северодонецк.

"Во время короткого ожесточенного боя с применением стрелкового оружия, гранатометов и тяжелой бронетехники украинские войска освободили город. Местные жители встречали наших армейцев с национальной символикой и лозунгами "Спасибо!", - рассказали в Генштабе.

Сейчас в Северодонецке расположена военно-гражданская администрация и другие учреждения.

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В тот же день 2014 от пророссийского ига освободили городок Попасная.

"Силы АТО осуществили три штурмы города и лишь третий оказался удачным. Тогда украинская артиллерия нанесла мощный удар по укреплениям и логове врага, кроме огневых точек в жилых домах. Украинские подразделения зашли в Попасную без боя. Над административными зданиями запестрели украинские флаги", - говорится в сообщении.

21 июля, 5 лет назад, украинские войска освободили Торецк и Рубежное от боевиков.

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22
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