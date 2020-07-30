Пьяный хулиган сорвал и сжег флаг Украины

Полицейские задержали мужчину за надругательство над государственным флагом Украины. Фото: Facebook/Полиция Луганской области

На Луганщине полицейские задержали правонарушителя, совершившего надругательство над государственным флагом.

Как сообщает пресс-служба полиции Луганщины, 30 июля в дежурную часть Новопсковского район полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка возле одного из магазинов неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.

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В течение часа правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель села Танюшевка, который на момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины "Надругательство над государственными символами".

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