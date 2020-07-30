Пьяный хулиган сорвал и сжег флаг Украины

На Луганщине полицейские задержали правонарушителя, совершившего надругательство над государственным флагом.
Как сообщает пресс-служба полиции Луганщины, 30 июля в дежурную часть Новопсковского район полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка возле одного из магазинов неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с топором ворвался в синагогу
В течение часа правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель села Танюшевка, который на момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины "Надругательство над государственными символами".
17 июля патрульные Донетчины задержали почти полностью раздетого мужчину, который с топором бросался на прохожих в Центральном районе Мариуполя на ул. Грушевского.
Комментарии