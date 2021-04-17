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суббота, 17 апреля 2021 17:45

Пьяный боевик устроил ДТП - его руководство пытается обвинить ВСУ

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Пьяный боевик устроил ДТП - его руководство пытается обвинить ВСУ
Наемник российско-оккупационных войск совершил ДТП и погиб. Фото: eadaily.com

На Донбассе, вблизи Золотого-5, пьяный боевик устроил ДТП.

В результате российский наемник погиб. Потерь среди гражданского населения нет, сообщает ОТУ "Север".

Командование российско-оккупационных войск пытается обвинить в инциденте Вооруженные силы Украины

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"РФ, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкоголя "воинами" НВФ, пытается обвинить ВСУ, выдавая этот случай за боевые потери и нарушение режима тишины со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских защитников, чтобы спровоцировать их ответа и в дальнейшем обвинить в нарушении режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 16 апреля, зафиксировали 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили в пресс-служб штаба операции объединенных сил.

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