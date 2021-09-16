Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий

В четверг, 16 сентября, в 06:40 боевики на Донбассе нарушили режим тишины и во второй раз обстреляли мирный населенный пункт вдоль линии разграничения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Фото: ООС

"Со стороны позиций вооруженных формирований РФ, находящихся в районе Оленевка, обстреляли населенный пункт Тарамчук с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. Вооруженные формирования РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела поврежден частный дом. От разрыва снаряда повреждены стены, окна жилья и прилегающая территория. Никто из гражданского населения не пострадал.

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"Преступное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния и свидетельствует о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать режим прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

В случае дальнейшего обострения ВСУ предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных Минскими соглашениями сил и средств.

В Луганской области российские оккупанты дважды обстреляли город Счастье и ранили руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца. В город выпустили пять мин калибра 82 мм. Стреляли боевики в 06:40 и в 07:30 16 сентября в направлении населенного пункта Веселая Гора. Обстрелов в Счастье не было с 2016 года.