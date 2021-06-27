Путинские наемники ранили украинского военного

Боевики ранили военнослужащего ВСУ. Фото: ua.news

В течение суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков.

Вблизи Шумов враг вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Об этом сообщает пресс служба штаба ООС.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. БПЛА противника своевременно подавили средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Российские оккупанты пытаются найти наемников за 16,5 тыс. руб. среди жителей Донецка. Объявления о поиске наемников в незаконное вооруженное формирование "Сомали" боевики расклеили в маршрутках Донецка.