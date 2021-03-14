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воскресенье, 14 марта 2021 09:29

Путинские наемники продолжают стрелять по защитниках Украины

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Путинские наемники продолжают стрелять по защитниках Украины
Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции. Фото: Генштаб ООС.

13 марта в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Песков и Водяного наемники стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

"В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17", - говорится в сообщении ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" рядом с поселком Южный наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток, 14 марта, зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. У Песков и Опытного российско-оккупационные войска использовали ручные противотанковые, подствольные гранатометы, стрелковое оружие. А также открывали огонь по нашим позициям с противотанкового ракетного комплекса у Катериновки.

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Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Украинская сторона СЦКК о фактах нарушения сообщила ОБСЕ.

В России нет ни экономических, ни военных возможностей удерживать территорию Украины в случае попытки оккупации, поэтому РФ не пойдет на полномасштабное вторжение.

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Дата
14
марта

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