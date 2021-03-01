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понедельник, 01 марта 2021 08:20

Путинские наемники прицельно накрыли позиции ВСУ минами 120 калибра. Имеем потери

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Путинские наемники прицельно накрыли позиции ВСУ минами 120 калибра. Имеем потери
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Пишевика российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

В районе Широкино и Водяного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлено средствами РЭБ. Также, вблизи Верхнеторецкого оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

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"Наши воины открывали огонь в ответ на обстрелы. Основной целью действий вооруженных формирований ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - рассказали в штабе.

По состоянию на 7:00 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня недалеко Павлополя. Вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.

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Дата
01
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