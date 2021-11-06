Путинские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Оккупанты стреляли по позициям Вооруженных сил Украины. Фото: ООС

За прошедшие сутки, 5 ноября, на Донбассе зафиксировали восемь нарушений перемирия со стороны российских оккупантов.

В частности, шесть из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

Возле Прицепыловки и Екатериновки враг открывал огонь из минометов 120 калибра.

В направлении населенных пунктов Болотное и Луганске противник стрелял из минометов 82 калибра.

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В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а неподалеку от Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции близ Лебединского попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы 82-го калибра и автоматические станковые гранатометы.

Украинские военные открывали ответный огонь.

В руссийких оккупационных войсках не хватает имущества и оружия. Российские офицеры воруют у боевиков еду и горючее.