Путинские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 ноября, на Донбассе зафиксировали восемь нарушений перемирия со стороны российских оккупантов.
В частности, шесть из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.
Возле Прицепыловки и Екатериновки враг открывал огонь из минометов 120 калибра.
В направлении населенных пунктов Болотное и Луганске противник стрелял из минометов 82 калибра.
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В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а неподалеку от Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции близ Лебединского попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы 82-го калибра и автоматические станковые гранатометы.
Украинские военные открывали ответный огонь.
В руссийких оккупационных войсках не хватает имущества и оружия. Российские офицеры воруют у боевиков еду и горючее.
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