Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотник

От начала суток на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня.

В частности, запуск беспилотника за линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

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Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреляли наши позиции с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых парламентов самопровозглашенных республик.

Задержанный - житель Луганска. В 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой конституции ЛНР.

Во время обыска у задержанного изъяли "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Также в СБУ установили, что он был так называемым депутатом "народного совета" и "парламента союза народных республик Л/ДНР".