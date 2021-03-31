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среда, 31 марта 2021 07:48

Путинские наемники 8 раз срывали "тишину"

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Путинские наемники 8 раз срывали &quot;тишину&quot;
В районе проведения операции Объединенных сил украинские военнослужащие контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Из них 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Вблизи Авдеевки и Песков оккупанты били из противотанковых гранатометов, а в пригороде Широкино из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Причепиловки и Троицкого открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Над территорией неподконтрольной правительству Украины беспилотник ОБСЕ зафиксировал вооружение боевиков, размещенное с нарушением линий отвода. В частности речь идет о самоходных гаубицах, "Градах" зенитно-ракетных комплексах, танках, бронетранспортерах и тому подобное.

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