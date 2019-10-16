Путинские боевики убили на Донбассе двоих украинских воинов

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Фото - leopolis.news

15 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 4 - получили ранения, еще один военный - боевое травмирования.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов, сообщили в штабе ООС.

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Под обстрел попали позиции украинских военных вблизи 14 населенных пунктов. Горячее всего было поблизости Марьинки, где противник 5 раз открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала этих суток оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

На Донбассе во вторник, 15 октября, от пули снайпера погибла солдат 101 ОбрО ГШ ВСУ 36-летняя Ярослава Никоненко. В феврале 2015 году под Трехизбенкой от российских градов погиб ее отец, Сергей Никоненко. Он был добровольцем батальона "Айдар.