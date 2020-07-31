Путинские боевики провоцируют воинов ВСУ на открытие огня

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

С момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов.

Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой. В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Враг пытается спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают, сообщили в штабе ООС.

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"30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Для провокации украинских защитников у Орехово противник применил стрелковое оружие. А неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

С начала недели умерли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. 28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля - солдат Сергей Вергун, 30 июля - старший сержант ВСУ Владимир Перекрестов. Причиной их смерти называют "резкое ухудшение состояния здоровья".