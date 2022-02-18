Путин распорядился выдать людям из ОРДЛО по 10 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить эвакуированным из оккупированных районов Донбасса выплатить по 10 тыс. руб. – 3 672 грн.
Об этом сообщают российские СМИ.
Распоряжение Путина получило правительство РФ.
Он поручил исполняющему обязанности министра МЧС Александру Чуприану вылететь в Ростовскую область для организации пунктов для беженцев.
В приграничной российской области уже был создан оперативный штаб эвакуации.
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Между тем, в соцсетях публикуют сообщения, что из ОРДЛО запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.
Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.
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