Путин распорядился выдать людям из ОРДЛО по 10 тыс. руб.

Путин отдал приказ создать в Ростовской области пункты для беженцев. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить эвакуированным из оккупированных районов Донбасса выплатить по 10 тыс. руб. – 3 672 грн.

Об этом сообщают российские СМИ.

Распоряжение Путина получило правительство РФ.

Он поручил исполняющему обязанности министра МЧС Александру Чуприану вылететь в Ростовскую область для организации пунктов для беженцев.

В приграничной российской области уже был создан оперативный штаб эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуация жителей ЛДНР: в МВД Украины предупредили о еще больших провокациях

Между тем, в соцсетях публикуют сообщения, что из ОРДЛО запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.