Путин пробил очередное дно заявлением о войне на Донбассе

Российская Федерация никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин в интервью, пишет "РИА новости".

Путин отметил, что Россия не признана стороной конфликта Минскими договоренностями.

"В Минских договоренностях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", - заявил глава Кремля.

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Владимир Путин не в первый раз цинично открещивается от тезисов о том, что Россия является стороной конфликта на украинском Донбассе. И это несмотря на то, что русские военные на протяжении восьми лет войны находятся на оккупированных РФ территориях.

Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Только за прошедшие сутки 12 ноября двое украинских военных погибли от подрыва на вражеском устройстве. Это подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев. Также еще один воин ВСУ получил ранения.