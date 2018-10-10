Путин назначил нового "управляющего" ДНР и ЛНР

В Москве назначили ответственного за террористические ЛНР и ДНР. Фото: УНИАН

В Кремле назначили человека, который будет управлять боевиками на оккупированном Донбассе.

Это Алексей Филатов, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Раньше занимался отношениями с Южной Осетией, и его повысили. Филатов - не новый человек в кремлевском управлении. Теперь ему поручили курировать гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР", - сказал Чеснаков.

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Добавил, что Филатов пришел на смену Максиму Полякову и будет организовывать и управлять "выборами" в непризнанных республиках.

Между тем в Кремле всполошились из-за возможной эскалации накануне "выборов" в псевдореспубликах или президентских выборов в Украине.