Путин и Меркель поговорили о Донбассе: известны подробности

Ангела Меркель и Владимир Путин в очередной раз поговорили о миротворцах на оккупированном Донбассе. Фото: Politeka

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договаривались о введении миротворцев на оккупированный Донбасс.

Политики разговаривали по телефону, сообщает ТСН.

Договорились активизировать работу в "нормандском формате" и обсудили размещение миротворцев на Донбассе. В Кремле в очередной раз настояли на присутствии "голубых касок" исключительно для охраны представителей миссии ОБСЕ.

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Также Ангела Меркель рассказала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макрона встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко.

Конфликты Евросоюза и Российской Федерации, в том числе и вопрос украинского Донбасса, могут быть надолго заморожены. ЕС нуждаются в поддержке Кремля для сохранения ядерной сделки с Ираном.