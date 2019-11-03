Путин готов к "нормандской встрече"

Путин готов встретиться с лидерами Германии, Франции и Украины. Фото: МК

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.

"Президент (Путин - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" невозможна "из новых подходах и запросы одной из сторон".

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1 октября 2019-го на переговорах в Минске договорились развести силы возле Петровского и Золотого. В тот же день украинская сторона согласилась на формулу Штайнмайера. После разведения должна быть согласована дата встречи лидеров "нормандской четверки", заявили в Кремле. 29 октября началось разведение войск в Донбассе близ населенного пункта Золотое-4 Луганской области.