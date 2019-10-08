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вторник, 08 октября 2019 07:27

Путин еще раз показал, как хочет мира

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Путин еще раз показал, как хочет мира
На Донбассе враг не прекращает огня. Обстрелы продолжаются даже в зоне разведения войск. Фото - 5 канал

7 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали позиции украинских бойцов вблизи 18 населенных пунктов. Горячее всего было поблизости Чемарлыка, Новолуганского, Майского, Гладосового и Хутора Свободного, где враг применял тяжелое вооружение.

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Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Сутки прошли без потерь с нашей стороны.

С начала сегодняшнего дня противник уже дважды открывал огонь по нашим позициям. Использует гранатометы различных систем. Потерь среди украинских бойцов не зафиксировано.

Разведение сил на Донбассе может начаться только после 7 дней тишины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Дата
08
октября

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