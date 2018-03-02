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пятница, 02 марта 2018 18:30

"Пусто, потому что все на пляже" - в сети показали весенний Донецк
9

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Жители Донецка показали свое весенний город
Фото: Вконтакте
Жители Донецка показали свое весенний город
Жители Донецка показали свое весенний город
Жители Донецка показали свое весенний город
Жители Донецка показали свое весенний город
Жители Донецка показали свое весенний город
Жители Донецка показали свое весенний город

Жители оккупированного российскими наемниками-террористами Донецкая показали свой весеннее город.

Фотографии разместили в одной из групп российской социальной сети.

"В городе пусто, потому что все на пляже. Весна", - прокомментировал один из пользователей.

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Ранее отмечалось, что на Донбассе из-за осложнения погодных условий обесточены 15 населенных пунктов.

1 марта высота снежного покрова в некоторых районах Луганщины достигала 3 м. В сугробах застряла даже военная техника.

Районам Луганской и Донецкой областей, временно захваченным русскими боевиками, угрожает эпидемия кори. Российские оккупационные службы РФ, управляющие временно оккупированными районами этих областей, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях.

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