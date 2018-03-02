"Пусто, потому что все на пляже" - в сети показали весенний Донецк

Фото: Вконтакте

Жители оккупированного российскими наемниками-террористами Донецкая показали свой весеннее город.

Фотографии разместили в одной из групп российской социальной сети.

"В городе пусто, потому что все на пляже. Весна", - прокомментировал один из пользователей.

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Ранее отмечалось, что на Донбассе из-за осложнения погодных условий обесточены 15 населенных пунктов.

1 марта высота снежного покрова в некоторых районах Луганщины достигала 3 м. В сугробах застряла даже военная техника.

Районам Луганской и Донецкой областей, временно захваченным русскими боевиками, угрожает эпидемия кори. Российские оккупационные службы РФ, управляющие временно оккупированными районами этих областей, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях.