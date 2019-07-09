Прошел плен и вернулся на фронт: на передовой погиб боец Владислав Локтионов

7 июля возле поселка Южное, что между Торецком и оккупированной Горловкой Донецкой области, в результате попадания вражеской мины погиб

Он жил в Днипре, работал в сфере строительства. На войну ушел в 2015-м по мобилизации, служил в составе 92-й механизированной бригады ВСУ. Сначала был гранатометчиком в противотанковом взводе, затем служил разведчиком-пулеметчиком.

Год и 8 месяцев Локтионов был в плену боевиков ЛНР. Попал туда в мае 2016-го в Луганской области. Освобожден от время большого обмена 27 декабря 2017-го.

Еще во время его пребывания в "МГБ ЛНР" представитель Минобороны Украины озвучивал подозрении, якобы Локтионов самовольно покинул место службы, то есть дезертировал. О том, что разведчик бежал на лодке, заявляли и в 92-й отдельной механизированной бригаде.

После возвращения домой он судился с военной частью, доказывая, что не предатель. Днипровский окружной административный суд, который рассматривал это дело, стал на сторону бойца.

"Для меня это значит очень много и главное - то, что я не предатель, то, что я не дезертир, то, что я не покидал самовольно часть", - рассказывал Локтионов.

После лечения и реабилитации Владислав подписал контракт с ВСУ, снова вернулся на фронт.

Дома у него осталась мать и несовершеннолетний сын.