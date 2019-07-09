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вторник, 09 июля 2019 15:47

Прошел плен и вернулся на фронт: на передовой погиб боец Владислав Локтионов

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Автор: Радио Свобода
  Владислав Локтионов
Владислав Локтионов
7 июля возле поселка Южное, что между Торецком и оккупированной Горловкой Донецкой области, в результате попадания вражеской мины погиб 42-летний Владислав Локтионов.

Он жил в Днипре, работал в сфере строительства. На войну ушел в 2015-м по мобилизации, служил в составе 92-й механизированной бригады ВСУ. Сначала был гранатометчиком в противотанковом взводе, затем служил разведчиком-пулеметчиком.

Год и 8 месяцев Локтионов был в плену боевиков ЛНР. Попал туда в мае 2016-го в Луганской области. Освобожден от время большого обмена 27 декабря 2017-го.

Еще во время его пребывания в "МГБ ЛНР" представитель Минобороны Украины озвучивал подозрении, якобы Локтионов самовольно покинул место службы, то есть дезертировал. О том, что разведчик бежал на лодке, заявляли и в 92-й отдельной механизированной бригаде.

После возвращения домой он судился с военной частью, доказывая, что не предатель. Днипровский окружной административный суд, который рассматривал это дело, стал на сторону бойца.

"Для меня это значит очень много и главное - то, что я не предатель, то, что я не дезертир, то, что я не покидал самовольно часть", - рассказывал Локтионов.

После лечения и реабилитации Владислав подписал контракт с ВСУ, снова вернулся на фронт.

Дома у него осталась мать и несовершеннолетний сын.

Публикуем поименный список погибших в июне защитников Украины. Нам известно о смерти 13 бойцов, 8 - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 22 года, самым старшим - 48.

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