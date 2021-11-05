Прошел Иловайский котел: умер 37-летний ветеран АТО

На фото ветеран АТО Юрий Досяк, которой прошел Иловайский котел. Фото: facebook.com/LCNPUBD

Утром 5 ноября во Львове скончался участник боевых действий на Донбассе и общественный активист 37-летний Юрий Досяк.

Об этом сообщил Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook.

"Юра - боец-доброволец батальона "Донбасс". Выжил в Иловайске (прошёл Иловайский котел. - Gazeta.ua), вернулся из плена. Но недуг оказался сильнее", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Прикрыл собой побратимов": в октябре на Донбассе россияне убили двух воинов

Находился в больнице с тяжелой формой пневмонии. Неделю пролежал в медицинской коме, был под аппаратом искусственной вентиляции легких, пишет Zaxid.net.

Воин - участник Майдана. Когда началась российско-украинская война, пошел добровольцем в батальон "Донбасс". Досяк пережил 119 дней плена у российских боевиков в Донецке. По возвращении домой основал собственное фермерское хозяйство, которое должно было стать реабилитационным центром для побратимов.

На Донбассе в результате обстрела боевиков 2 ноября погиб военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Елисеев. Это первая потеря ноября на фронте.