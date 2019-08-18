Пророссийские боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс. Фото: ТСН

В течение суток 18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Пищевика из стрелкового оружия;

вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов;

рядом с Лебединским из стрелкового оружия;

вблизи Талаковки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

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За 17 августа боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных - потерь со стороны украинцев нет.