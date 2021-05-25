Пророссийские боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе

Боевики обстреляли поселок в Донецкой области. Фото: Украинская правда

На Донбассе российские оккупанты обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок Северное.

"С террикона шахты 6/7 в г. Горловке, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты, сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Facebook

Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая - на улицу Цветочную.

Жертв обстрела нету.

Однако выпущеные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.

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Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.