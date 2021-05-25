Пророссийские боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе

На Донбассе российские оккупанты обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок Северное.
"С террикона шахты 6/7 в г. Горловке, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, сумасшедший расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты, сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Facebook
Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая - на улицу Цветочную.
Жертв обстрела нету.
Однако выпущеные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Боевики разочаровались в России" - социолог
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.
×
Комментарии