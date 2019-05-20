Произошло смертельное ДТП с участием детей

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

19 мая на железнодорожной станции Брусино в Лиманском районе Донецкой области произошло ДТП. 2 взрослых человек погибли, 2 ребенка оказались в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии погибли 43-летний мужчина и 31-летняя женщина.

Также пострадали 2 детей, 5 и 10 лет. Их госпитализировали в реанимационное отделение Лиманской городской больницы.

В Стрые Львовской области 15-летний подросток упал с поезда при попытке сделать селфи. Сейчас парень находится реанимации в тяжелом состоянии.