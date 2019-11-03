Программа СБУ предусматривает амнистию для тех, кто не участвовал в преступлениях

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Служба безопасности Украины еще в августе 2015 ввела специальную программу "Тебя ждут дома". Она распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных группировки на неподконтрольных правительству территориях, если они не участвовали в убийствах, пытках, насилие, нападениях на предприятия и организации, в целом - в тяжких преступлениях.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА. По ее словам, амнистия по программе наступает, если граждане готовы способствовать раскрытию преступлений.

Более половины украинцев, а именно 56%, не поддерживают идею предоставления и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, а согласны с таким предложением лишь 26% граждан. Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства, которую поддерживают 63%, а согласны только 17%. Такие данные социологического опроса опубликовал Центр Разумкова.

На начало 2019 программе СБУ "Тебя ждут дома" воспользовались 360 человек