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понедельник, 23 декабря 2019 02:24

Пристайко рассказал о нюансе со списками на обмен

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Пристайко рассказал о нюансе со списками на обмен
Пристайко: Хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года. Фото:112

Украинская сторона хочет доработать списки лиц, которых готовят к обмену.

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе (вопросе обмена – УП). Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

Министр добавил, что координатором ОБСЕ было решено безотлагательно провести видеоконференцию, чтобы завершить работу над списками на обмен.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех".

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Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в понедельник, 23 декабря должен состояться видеоконференция ТГК для продолжения переговоров по обмену людьми.

27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами. Тогда украинской стороне передали 74 человека (одна женщина решила остаться в ОРДЛО), Киев передал боевикам 233 человека.
9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.

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