Пристайко объяснил, кто сорвал разведение сил в Петровском

Министр иностранных дел Украины объяснил, кто сорвал разведения войск в Петровском. Фото: unian.ua

Разведение сил у села Петровское в Донецкой области, запланированное на 4 ноября, не состоялось. Сорвали отвод войск действия боевиков,которые не придерживались режима прекращения огня и продолжали обстрелы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге, сообщает dw.com.

"Разведение должно было начаться сегодня, но несколько дней назад был обстрел в районе разведения. Пришлось перенести разведения на тот период, когда будет достигнут 7-дневный режим тишины. Этим разведением мы завершим все условия для проведения встречи "нормандской четверки", - цитирует изданиеПристайко.

По словам министра иностранных дел Украины, Кремль требует документ для лидеров. Однако, по словам Пристайко, Украина не видит в этом проблемы.

"Российская сторона сейчас начала говорить о документе, который стороны должны согласовать, чтобы лидеры с ним работали. Этого требования не было. Но если это документ, который будет по итогам встречи, то его можно подготовить, чтобы действительно лидеры не сидели и начинали писать результаты на чистом листе", - сказал Пристайко на брифинге.

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Он добавил, что украинская сторона готова разработать документ для встречи лидеров стран "нормандского формата" и надеется, что она состоится после того, как в Петровском будут разведены силы и средства.

Штаб операции Объединенных сил предупредил о подготовке провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований в районе села Петровское в Донецкой области.