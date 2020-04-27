Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных

Prisoners Voice создали петицию для освобождения украинских политзаключенных. Фото: pixabay.com

Общественная инициатива Prisoners Voice создала петицию для освобождения украинских политзаключенных, в том числе из оккупированного Крыма.

Об этом говорится на странице инициативы в Facebook.

Петиция создана на ресурсе Change.org. В ней активисты призывают международные организации – ООН, ОБСЕ и Совет Европы – оказать давление на Россию для того, чтобы немедленно освободить всех политзаключенных из оккупированного Крыма, России и подконтрольных ей так называемых ЛНР и ДНР.

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В Prisoners Voice подчеркнули, что во многих цивилизованных странах уже приняли рекомендации по сокращению количества заключенных в тюрьмах. В том числе – о частичной амнистии для людей, имеющих проблемы со здоровьем, а также об отказе от избрания меры пресечения в виде содержания под стражей до суда.

Подобные решения приняты даже в тех странах, где условия содержания заключенных намного лучше, чем в России и тем более – так называемых ЛНР и ДНР.

Эти меры должны предотвратить вспышки коронавируса в местах лишения свободы, где они могут иметь катастрофические последствия.

США не снимут санкции с России за ее агрессию против Украины, но и новых не будет.