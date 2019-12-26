Причастного к гибели 10 воинов Николая Бутрименко выпустили из-под стражи – готовят на обмен

Николай Бутрименко включен в списки на обмен. Фото: 5 канал

Николая Бутрименко, что в 2014-м году сдал боевикам украинских военных внесли в списки на обмен.

Об этом стало известно во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, повторно слушает апелляцию мужчины, пишет Радио.Свобода.

Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры, Бутрименко изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение Минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списке на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не держался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Прокурор взял это определение. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будут ждать, когда будет старт на обмен", - сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина.

Дело Николая Бутрименко не закрыли: он остается в статусе обвиняемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бутрименко, мы ждем тебя" - новый сдвиг в деле фермера-убийцы

"Он обязан прибыть 15 января в Ореховский районный суд или участвовать в режиме видеоконференции. Сегодня позиция пострадавших не будет заслушана, поскольку их не вызывали на судебное заседание из-за технического переноса дел. Потерпевшие будут на заседании уже 15 января. Но позиция потерпевших именно такова: Бутрименко - преступник, он обвиняемый, и если его забирают, то пусть возвращают ребят из 3-го полка. Предыдущие беседы с семьями пострадавших были следующего содержания: если его обменяют на других военных, что остались в "ДНР-ЛНР ", То эта позиция гуманна. Люди понимают все это. И все очень сильно хотят, чтобы Бутрименко был обменян на Сергея Глондара и Александра Коринькова с 3-го полка спецназначения", - добавила Елена Яркина.

29 липня 2014 року Бутрименко підступно зрадив 19 українських солдат, які виконували завдання у селі Латишеве Шахтарського району. Бійці 3-го полку спецпризначення з Кіровограда розшукували Юрія Шевцова, пілота українського літака Су-25, якого 23 липня збили терористи. Чоловік привітно зустрів українців та запропонував їм переночувати в його ангарі. Солдати погодилися, а він потайки зв'язався з бойовиками і повідомив їм про своїх гостей. Вночі росіяни на чолі з так званим мером Горлівки Станіславом Кімом під'їхали до ангару та підло розстріляли українських солдат, які на той момент спали. Частина солдат загинула на місці, іншим вдалося врятуватися, а частина разом з льотчиком потрапила до полону.