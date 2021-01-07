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четверг, 07 января 2021 22:12

При въезде с оккупированных территорий будут делать экспресс-тесты на антиген

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При въезде с оккупированных территорий будут делать экспресс-тесты на антиген
Тесты на антиген определяют наличие в пробе частицы вируса. Фото: Укринформ

Кабмин разрешил при въезде с аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса для проверки на коронавирус проводить экспресс-тестирование на антиген.

Ранее разрешен был только ПЦР-тест.

Соответствующие изменения внесли в постановление от 9 декабря и опубликовали 7 января.

Они предполагают, что на контрольных пунктах въезда-въезда должны организовать соответствующие пункты экспресс-тестирования.

Их обустройством поручили заняться Донецкой, Луганской и Херсонской областным государственным администрациям вместе с госпредприятием "Реинтеграция и восстановление".

Если на КПВВ тест на коронавирус показал положительный результат, человека отправляют на самоизоляцию.

Для пересечения государственной границы необходимо будет и впредь делать ПЦР-тест.

Тесты на антиген определяют наличие в пробе частицы вируса, а не РНК или антител, как ПЦР, экспресс-тесты или иммуноферментный анализ. Они дают результат в течение 15 минут и не уступают по точности другим.

Тесты на определение антигена назначают людям с подозрением на Covid-19, тем, кто возвращается из регионов со значительным распространением Covid-19, и тем, кто подлежит плановой госпитализации. В основном положительный результат теста на антиген нужно подтвердить ПЦР-тестом.

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