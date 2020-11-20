Президенты меняются, а Россия - нет. Эксперт рассказал, почему закрыли КПВВ

Россияне не воспринимают проукраинску власть том и блокируют КПВВ. Фото: Укрправда

Через искусственно созданную "турбулентность" на КПВВ Россия пытается пиарить своих кандидатов.

"Таким образом они показывают, что действующая власть слабоватая, и не может решить проблемы Донбасса. Не воспринимайте действующую украинскую власть. Основное ее сообщения - Украина должна быть пророссийской и выбрать кандидатов, которых россияне финансируют. Так было при Порошенко, так есть и сейчас", говорит Gazeta.ua Богдан Кузьмич политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

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Работу КПВВ с оккупированной стороны контролирует РФ и она же использует их для пропаганды

"Показывают украинцам, что в случае, если выберут какого-то пророссийского Медведчука, или Шария, то вроде все будет нормально", - говорит эксперт.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию мира на Донбассе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание. Темы, которые планируют обсудить - разблокирования работы КПВВ и обмен пленными.