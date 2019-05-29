Президенту доложили о пленных из 53 бригады

"Для освобождения наших ребят мы будем действовать максимально быстро", - Зеленский. Фото: из открытых источников

Президенту Владимиру Зеленскому доложили об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53 бригады ВСУ попали в плен.

Служебное расследование, которое проводится по приказу командующего ООС, факта государственной измены не установило, сообщает пресс-служба АП.

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"Вместе с тем по командования батальона и 53 бригады будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - говорится в сообщении.

Установлены нарушения личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - сказал глава государства и подчеркнул, что для возвращения пленных бойцов сделают все необходимое.

22 мая в плен попали 8 военнослужащих 53 бригады. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие передвигались без оружия и в трезвом состоянии. По предварительной информации, из-за ошибки в ориентировании автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию.