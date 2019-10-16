Президентскую яхту "Крым" отдали под учебное судно

Корабль морской охраны BG01 "Крым", который большую часть периода своей эксплуатации прослужил как президентская яхта, переоборудуют в учебное судно.

Корабль передадут учебному центру регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, сообщает "Думская".

"Курсанты смогут проходить на нем настоящую морскую практику. Благодаря этому возрастет уровень практических навыков и готовности будущих специалистов ", - отмечается в сообщении.

Автор: ГПСУ Президентскую яхту "Крым" переоборудуют в учебный корабль

Корабль морской охраны (пограничный сторожевой корабль специальной службы) BG 01 "Крым" проекта 1360 (шифр "Чайка") был построен на судостроительном объединении "Алмаз" в тогдашнем Ленинграде. Его спустили на воду 16 августа 1978.

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Всего было построено два таких корабля. Второй, "Кавказ", в настоящее время принадлежит Российской Федерации. Они представляли собой правительственные яхты. Основным назначением этих судов было перевозки генеральных секретарей и членов политбюро ЦК КПСС во время их пребывания на государственных дачах в Ялте и Сочи.

В 1992 году "Крым" был передан пограничной службе Украины. До оккупации полуострова Россией находился в Ялтинском отряде морской охраны, его использовали для выполнения специальных задач по охране президента Украины и других высших должностных лиц.

2 марта 2014 корабль был передислоцирован в Одессу и включен в состав Одесского отряда Морской охраны ГПСУ.

Государственная пограничная служба получит французские патрульные катера. Совместное их производство будет создано в Украине.